Kranjski mestni svet odobril porabo 800.000 evrov rezerve

Kranj, 25. marca - Kranjski mestni svetniki so na dopisni seji sprejeli odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve. Sprejeti odlok predvideva porabo sredstev do višine 800.000 evrov, občina pa bo na ta način lahko učinkoviteje izpeljala ukrepe za preventivno delovanje in odpravljanje posledic epidemije novega koronavirusa.