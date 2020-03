Romi opozarjajo na grožnjo koronavirusa v naseljih brez pitne vode in na težave pri šolanju

Ljubljana, 26. marca - V Forumu romskih svetnikov Slovenije opozarjajo na grožnjo, ki jo koronavirus predstavlja v naseljih brez pitne vode. Na vlado in občine so poslali poziv in pričakujejo čimprejšnjo rešitev v obliki cistern s pitno vodo. Prav tako opažajo težave, ki jih imajo nekateri romski učenci predvsem iz jugovzhodne Slovenije pri šolanju na daljavo.