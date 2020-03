Zaradi covida-19 v Sloveniji peta žrtev, skupaj potrjenih 526 okužb

Ljubljana, 25. marca - V domu za starejše v Šmarju pri Jelšah je danes umrl oskrbovanec, pri katerem so potrdili okužbo z novim koronavirusom. To je peta žrtev zaradi covida-19 v Sloveniji, kjer so od torka našteli 50 novih primerov okužb, je sporočil minister za zdravje Tomaž Gantar. Skupaj je potrjenih 526 okužb, med njimi je tudi 73 zdravstvenih delavcev.