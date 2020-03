OZS kliče na pomoč v krizi ugaslim samostojnim podjetnikom

Ljubljana, 26. marca - Po podatkih Ajpesa je v tem mesecu svojo dejavnost zaprlo 1400 samostojnih podjetnikov, mnogi med njimi, da jim kljub izpadu prihodkov zaradi epidemije koronavirusa ne bi bilo treba plačati prispevkov in davkov. V OZS zato predlagajo, naj bodo do pomoči upravičeni tudi tisti, ki so s.p. ta mesec zaprli in bi ga zdaj želeli ponovno odpreti.