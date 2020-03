V Lenartu za zdaj dva okužena, tudi njim manjka zaščitne opreme

Lenart, 25. marca - Na območju Lenarta so doslej zabeležili dva okužena z novim koronavirusom, tamkajšnji župan Janez Kramberger pa pravi, da razmere pozorno spremljajo. Tudi pri njih imajo največ težav z zagotavljanjem zaščitne opreme, so pa v zadnjih dveh dneh uspeli dobiti okoli 2000 mask, ki so jih medtem razdelili tistim najbolj potrebnim.