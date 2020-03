Agencija Spirit z informacijsko točko o ukrepih za gospodarstvo

Ljubljana, 25. marca - Javna agencija Spirit je vzpostavila enotno informacijsko točko, na kateri lahko podjetja najdejo vse potrebne podatke za poslovanje v izrednih razmerah. Zbrani so podatki o ukrepih na področjih davkov in opravljanja dela ter o nepovratnih in povratnih sredstvih, ki so na voljo, lahko pa si podjetja tudi izmenjajo dobre prakse.