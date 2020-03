ZDA Savdsko Arabijo pozvale k pomiritvi finančnih in energetskih trgov

Washington, 25. marca - ZDA so Savdsko Arabijo pozvale, naj v času, ko se svet spopada s hudimi posledicami pandemije novega koronavirusa, ukrepajo v smeri pomiritve finančnih in energetskih trgov. Cene nafte so ob širjenju virusa močno nazadovale, dodaten pritisk nanje pa predstavlja cenovna vojna med Savdsko Arabijo in Rusijo.