Ljubljana in Šmarje pri Jelšah vse bolj izstopata po številu okužb

Ljubljana, 26. marca - Do konca dneva v sredo je bilo v državi skupaj potrjenih 562 primerov okužb z novim koronavirusom, kar je bilo 36 več kot dan prej. Po najmanj en primer okužbe so zabeležili že v 115 občinah, po dva ali več primerov je potrjenih v 68 občinah. Daleč največ okužb je v Ljubljani in Šmarju pri Jelšah, kjer je žarišče v tamkajšnjem domu upokojencev.