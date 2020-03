Newyorške borze po novici o pomoči ameriškemu gospodarstvu z rastjo

New York, 25. marca - Newyorške borze so današnje trgovanje začele s pozitivnim predznakom. Vlagatelje je spodbudila novica, da so predstavniki Bele hiše in senata dosegli politični dogovor o svežnju ukrepov za spodbujanje ameriškega gospodarstva, ki ga ogroža epidemija novega koronavirusa. Paket je vreden okoli 2000 milijard dolarjev.