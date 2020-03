Prvi pregled v nosečnosti zaradi epidemije nekoliko kasneje

Ljubljana, 25. marca - Zaradi epidemije novega koronavirusa veljajo dodatni ukrepi tudi na področju ginekologije in porodništva na primarnem nivoju. Med drugim bodo prvi pregled v nosečnosti opravili med 11. in 14. tednom, kar je nekoliko kasneje kot do sedaj. Nosečnicam, ki nimajo prevoza do ambulant, pa bo tega zagotovila civilna zaščita, so zapisali na ministrstvu.