Združenje nadzornikov svetuje previdnost pri izplačilu dividend

Ljubljana, 25. marca - Epidemija novega koronavirusa in vladni odloki o omejevanju gibanja vplivajo tudi na korporativno upravljanje delniških družb. Združenje nadzornikov Slovenije je zato na vlado in podjetja naslovilo več priporočil, med drugim podaljšanje rokov za izvedbo skupščin delniških družb do konca oktobra. Svetuje tudi omejitve pri izplačilu dobička.