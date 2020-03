Tovorni železniški promet trenutno poteka nemoteno

Ljubljana, 25. marca - Tovorni železniški promet v Sloveniji kljub razglašeni epidemiji trenutno poteka nemoteno, zaposleni, ki delajo, pa so opremljeni z vsemi potrebnimi zaščitnimi sredstvi, kot so rokavice, maske in razkužila. V Luko Koper sicer prihaja približno četrtina vlakov manj, kar je posledica upada tovora, je pojasnil prvi mož Slovenskih železnic Dušan Mes.