Zabeležili doslej največji skok števila okuženih v Sloveniji (tabela)

STA objavlja tabelo s podatki o skupnem številu okuženih po dnevih ter s podatki o novih potrjenih okužbah in številu umrlih za posamezni dan. Z današnjim dnem se je po pojasnilih ministrstva za zdravje spremenila metodologija zajema podatkov, pri čemer je po novem presečna ura polnoč, in ne več 10. ura (od tod tudi razlika v seštevku podatkov).

dan okuženih novih umrlih -------------------------------------------- 4. 3. 1 1 5. 3. 6 5 6. 3. 8 2 7. 3. 12 4 8. 3. 16 4 9. 3. 25 9 10. 3. 34 9 11. 3. 57 23 12. 3. 96 39 13. 3. 141 45 14. 3. 181 40 1 15. 3. 219 38 16. 3. 253 34 17. 3. 273 20 18. 3. 286 13 19. 3. 319 33 20. 3. 341 22 21. 3. 383 42 22. 3. 414 31 1 23. 3. 442 28 1 24. 3. 480* 38 1 25. 3. 528** 50 1 -------------------------------------------- skupaj 5 * podatki do 10. ure dne 24. 3. ** podatki ob 0.00 dne 25. 3.

Vir: NIJZ

Podrobnejše pojasnilo:

Po pojasnilih ministrstva za zdravje so podatke o novih okužbah in dnevnem prirastu sporočali za stanje ob 10. uri na določen dan. Tudi v torek so še razpolagali s podatki o okuženih do 10. ure. Danes so prešli na nov način sporočanja teh podatkov, zbirajo jih od polnoči do polnoči. Tako se podatki, ki jih je minister za zdravje Tomaž Gantar podal danes v izjavi za medije o prirastu 50 bolnikov, nanašajo na novookužene v torek, a že po novi metodologiji. Od to tudi razlika v seštevkih o stanju v torek in prirastu novookuženih.