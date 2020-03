Grosupeljski policisti pri 44-letniku našli prostor za gojenje konoplje

Ljubljana, 25. marca - Grosupeljski policisti so v torek na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 44-letnemu domačinu, pri katerem so našli prirejen prostor za umetno gojenje konoplje. V "laboratoriju" je gojil deset sadik konoplje rastline v višini do 40 centimetrov, s sporočili z ljubljanske policijske uprave.