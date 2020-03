Poroke po državi v marcu in aprilu odpovedane

Ljubljana, 25. marca - V skladu z navodili države za zajezitev širjenja novega koronavirusa upravne enote trenutno ne morejo sklepati zakonskih zvez. Virus je tako prekrižal načrte parom, ki so želeli stopiti na skupno pot v marcu in aprilu, saj so poroke morali odpovedati. Porok je sicer v teh mesecih manj kot maja, ko se sezona šele dodobra začne.