Kitajski veleposlanik v Sloveniji za Dnevnik o izkušnjah Kitajske z novim koronavirusom

Ljubljana, 25. marca - Kitajska je vse od pojava covida-19 sprejemala celostne, stroge in natančne ukrepe, s katerimi se je borila proti epidemiji. Ukrepi so se pokazali kot uspešni in že lahko vidimo luč na koncu predora, je v pogovoru za današnji Dnevnik dejal kitajski veleposlanik v Sloveniji Wang Shunqing. Obljubil je tudi kitajsko pomoč Sloveniji.