Čezmejni projekt Merlin bo v Tolminu obujal dediščino tolminskega gradu

Tolmin, 25. marca - Občina Tolmin je ena od osmih partneric pri čezmejnem projektu Merlin, ki poteka v sklopu programa Interreg Italia-Slovenija. Cilj projekta je povečanje turistične privlačnosti in prepoznavnosti čezmejne regije, torej turistična ponudba, ki na novo ovrednoti obstoječo kulturno dediščino, kot so gradovi, dvorci in vile.