Evropske borze nadaljujejo okrevanje

London/Frankfurt/Pariz, 25. marca - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so se v začetku današnjega trgovanja dvignili precej nad izhodišča in s tem nadaljujejo okrevanje po velikih padcih ta mesec. Vlagatelje je danes po navedbah analitikov razveselila predvsem novica, da so v ZDA po več dnevih intenzivnih razprav dosegli dogovor o svežnju ukrepov za spodbujanje gospodarstva.