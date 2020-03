Konvoji za Srbijo na pot izpred športne dvorane Ježica

Ljubljana, 25. marca - Zveza Srbov Slovenije je pozvala vse Srbe, ki so na ozemlju Slovenije, želijo pa v Srbijo, da najkasneje do 11. ure pridejo do športne dvorane Ježica v ljubljanskih Savljah. Od tam bodo vozili organizirani konvoji preko Hrvaške v Srbijo. Po ocenah slovenskih oblasti je v Sloveniji zaradi zapor meja zaradi koronavirusa obtičalo okoli 400 Srbov.