Mali Kris se je vrnil v Slovenijo

Ljubljana, 25. marca - Kris Zudich, deček z Obale, rojen s spinalno mišično atrofijo, se je danes iz ZDA vrnil v Slovenijo. Prevoz je bil opravljen z zasebnim letalom Bombardier Global Express, ki je ob 8. uri pristalo na letališču Jožeta Pučnika. Na letalu so bili štirje člani posadke in trije člani družine Zudich, so sporočili iz društva Palčica Pomagalčica.