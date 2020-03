Vse več podjetij v proizvodnjo zaščitnih mask

Ptuj/Izola, 25. marca - Zaradi velikih potreb po zaščitni opremi v času epidemije koronavirusa se vse več slovenskih podjetij odloča zlasti za proizvodnjo zaščitnih mask. Med tistimi, ki so se s to dejavnostjo ukvarjali že pred krizo, je ptujsko podjetje Zaščita, proizvodnjo napovedujejo tudi v Izoli, ponekod so se lotili celo 3D tiska.