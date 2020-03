Policisti posredovali v sporu v okolici Trebnjega

Trebnje, 25. marca - Policiste so v torek popoldne na pomoč poklicali iz naselja v okolici Trebnjega, kjer se je sprlo več oseb, ki so si tudi grozile. Med drugim naj bi 52-letnik z orožjem grozil 22-letniku, s katerim sta že dlje časa v sporu. Policisti so 52-letnika pridržali, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.