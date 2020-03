Severnoprimorski župani zaradi bližine Italije pričakujejo posebno pomoč

Nova Gorica, 24. marca - Severnoprimorski župani so na vlado, ki pripravlja ukrepe za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu zaradi epidemije novega koronavirusa, naslovili predlog za posebno obravnavo obmejnih območij zaradi odvisnosti od italijanskih potrošnikov, trga in dobaviteljev. Pričakujejo pripravo specifičnih ukrepov ter več pomoči za severnoprimorska podjetja.