V Sloveniji potrjenih 480 primerov okužbe z novim koronavirusom

Ljubljana, 24. marca - V Sloveniji so danes do 10. ure potrdili 480 primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je 38 več kot dan prej. Doslej so zaradi bolezni covid-19 umrli štirje ljudje. Kot izhaja iz objave na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je še vedno največje število zabeleženih primerov v osrednjeslovenski regiji.