Upokojencem z najnižjimi pokojninami solidarnostni dodatek zaradi koronavirusa (tabela)

Ljubljana, 24. marca - Med ukrepi za blažitev posledic epidemije koronavirusa, o katerih se je vlada dogovorila na nočni seji, je tudi solidarnostni dodatek za upokojence s pokojnino do 700 evrov. Prejeli ga bodo 15. aprila. Znašal bo od 130 do 300 evrov, določen pa bo glede na višino pokojnine. Zveza društev upokojencev in sindikat upokojencev sta zadovoljna z ukrepom.