Za začeten spopad s posledicami koronavirusa dve milijardi evrov

pripravili gospodarsko in notranjepolitično uredništvo

Ljubljana, 24. marca - Vlada je danes predstavila zakonodajne smernice za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa za prebivalce in gospodarstvo, tudi samozaposlene. Prvi odzivi socialnih partnerjev na ukrepe, težke okoli dve milijardi evrov, so pozitivni. Do 10. ure je bilo sicer potrjenih 480 primerov okužbe, koronavirusna bolezen pa je terjala že četrto žrtev.