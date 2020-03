Previdno v gozdu, medvedi se že prebujajo

piše Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 25. marca - V teh dneh, ko se mnogi zaradi omejitev druženja po sprostitev odpravljajo v naravo, strokovnjaki opozarjajo, da so se medvedi po zimskem dremežu že začeli prebujati in je možnosti za srečanje z njimi več. Zato je potrebna večja previdnost, odsvetujejo gibanje po brezpotjih, obisk gozda pa naj bo v vseh pogledih spoštljiv do živali in rastlin.