Na Kozini pogovori za skoraj 50 najemnih stanovanj za starejše

Kozina, 26. marca - Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja se z investitorjem dogovarja o možnosti odkupa objekta na Kozini, v katerem bi zagotovili skupno 47 najemnih stanovanj za starejše in upokojence, in sicer predvidoma 30 oskrbovanih ter 17 namenskih najemnih stanovanj s parkirnimi mesti. Načrt pozdravljajo tudi na Občini Hrpelje-Kozina.