Koprska občina s svežnjem ukrepov pomoči občanom in podjetnikom

Koper, 24. marca - Mestna občina Koper je pripravila nabor ukrepov za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa, s katerimi bo priskočila na pomoč občanom, obrtnikom, malim podjetnikom in drugim gospodarskim subjektom, ki delujejo v občini. Podobne ukrepe bodo v naslednjih dneh sprejeli tudi v občinah Izola, Piran in Ankaran, so sporočili iz koprske občine.