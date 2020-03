EU s smernicami o zelenih pasovih za zagotovitev pretoka blaga

Bruselj, 24. marca - Evropska komisija je objavila smernice o delovanju zelenih voznih pasov za zagotovitev pretoka blaga po EU v času pandemije novega koronavirusa. Preprečiti je treba 40-kilometrske kolone, ki smo jim bili priča minuli vikend in so povzročile do 18-urne čakalne dobe, je pozvala predsednica komisije Ursula von der Leyen.