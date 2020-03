Štorska občina in knjižnica do poletja v novih prostorih

Štore, 29. marca - Štorska občina in tamkajšnja knjižnica se bosta do poletja preselili v nove prostore na Lipi. Občina je namreč kupila prostore v velikosti približno 650 kvadratnih metrov, od tega je velikost knjižnice 140 kvadratnih metrov, preostalo pa bodo občinski prostori s spremljajočimi površinami, so za STA povedali na štorski občini.