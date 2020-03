Marca več samostojnih podjetnikov prenehalo opravljati dejavnost

Ljubljana, 24. marca - Število samostojnih podjetnikov, ki so prenehali opravljati dejavnost, se je marca glede na predhodne mesece in marec lani povečalo, posebej v drugi polovici meseca zaradi posledic širjenja novega koronavirusa. Ajpes sicer podatkov o tem, koliko s.p. je prenehalo opravljati dejavnost zaradi trenutnih razmer in koliko bi jih sicer, nima.