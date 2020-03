V Črni pripravljeni na gradnjo nove čistilne naprave

Črna na Koroškem, 25. marca - Po podpisu pogodbe z izvajalci v začetku marca se v Črni na Koroškem pripravljajo na začetek gradnje čistilne naprave in dela kanalizacijskega omrežja. "Gradbena dela se bodo začela, ko bodo razmere to dopuščale," je za STA dejala županja Črne Romana Lesjak. Naložba je vredna 3,4 milijona evrov (z DDV) in se bo po načrtih zaključila prihodnje leto.