V Sloveniji potrjenih 442 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 23. marca - Okužbo z novim koronavirusom so danes do 14. ure potrdili pri skupno 442 osebah v Sloveniji. Na novo so okužbo v zadnjih 24 urah potrdili pri 28 osebah. Skupaj je bilo doslej opravljenih 13.812 testiranj, piše na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).