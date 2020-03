Pomoč v času boja proti koronavirusu ponudili številni prostovoljci

Kranj, 23. marca - Na pozive slovenskih občin, ki v času epidemije iščejo pomoč za preskrbo starejših in za varstvo otrok, so se odzvali številni prostovoljci. V kranjski mestni občini je število prostovoljcev že krepko preseglo številko 100. Nekateri na prve zadolžitve še čakajo, drugi pa so začeli z delom in so starejšim že dostavili prva živila ter zdravila.