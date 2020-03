Vlada na večerni seji o smernicah za nove ukrepe

Ljubljana, 23. marca - Predsedniki koalicijskih strank so v petek uskladili usmeritve za pripravo novega zakonskega paketa za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, na podlagi katerih so zbrali še predloge ministrstev in svetovalne skupine pod vodstvom ekonomista Mateja Lahovnika. Vlada bo smernice obravnavala na večerni seji, je napovedal premier Janez Janša.