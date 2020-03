V strahu pred okužbo se brezdomci iz prenapolnjenih zavetišč vračajo na ulico

Ljubljana, 23. marca - V času epidemije je še posebej težko za brezdomce. Številni nimajo prostora, kamor bi se lahko odmaknili. Zavetišča so prenapolnjena, zato se brezdomci zaradi strahu pred okužbo vračajo na ulice. Slabo pa je tudi njihovo zdravstveno stanje, številni imajo kronične bolezni, ki so lahko ob okužbi s koronavirusom usodne, so opozorili Kralji ulice.