Policija prosi za pomoč pri iskanju tatov bančne kartice

Ljubljana, 23. marca - Medvoški policisti so v januarju obravnavali tatvino bančne kartice in nakupe z njo na širšem območju Ljubljane. Dejanja so osumljeni trije neznani moški, eden od njih se je s kraja odpeljal z osebnim vozilom srebrne barve, znamke BMW serije 3 karavan. Policija prosi za pomoč vse, ki bi lahko podali koristne informacije.