Okuženi z novim koronavirusom že v več kot polovici občin

Ljubljana, 23. marca - Do danes dopoldne je bil vsaj en primer okužbe z novim koronavirusom potrjen v 107 občinah (v nedeljo v 104 občinah). Tako so okužbe zaznali že v več kot polovici vseh slovenskih občin. Po dva ali več primerov so zabeležili v 57 občinah (v nedeljo v 54). Najbolj je število poskočilo v Ljubljani, za sedem.