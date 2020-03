Steklarna Rogaška zmanjšala obseg proizvodnje

Rogaška Slatina, 23. marca - Steklarna Rogaška je zaradi epidemije koronavirusa vsaj do konca meseca zmanjšala obseg poslovanja na najnižjo možno raven. Tako so ohranili le sedem odstotkov proizvodnje, saj talilne peči brez dolgoročnih posledic ne morejo zaustaviti. Odločitev so sprejeli skladno s soglasjem lastnikov Fiskars Group, sindikatom in svetom delavcev.