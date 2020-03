Med sosedi se je povečalo število nesoglasij zaradi hrupa

Kranj, 23. marca - Gorenjski policisti so minuli vikend obravnavali deset prijav kršitev javnega reda in miru v zasebnih prostorih, kar je še enkrat več kot v ostalih marčevskih vikendih. Prijave so bile povezane z glasno glasbo, igro otrok in prepiri med stanovalci. Policisti pozivajo ljudi, ki med epidemijo več časa prebijejo doma, k uvidevnosti in strpnosti.