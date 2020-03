Število občin z vsaj enim primerom koronavirusa preseglo 100

Ljubljana, 22. marca - Do danes dopoldne je bil vsaj en primer okužbe z novim koronavirusom potrjen v 104 občinah (v soboto v 99 občinah), po dva ali več pa v 54 občinah (v soboto v 49). Največji žarišči ostajata Ljubljana in Šmarje pri Jelšah. V Metliki tokrat niso zaznali novega primera, so pa po dva nova odkrili v Rogaški Slatini in v Domžalah.