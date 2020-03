Janša obiskal dom starejših v Metliki

Metlika, 22. marca - Premier Janez Janša je danes obiskal Dom starejših občanov Metlika, kjer so zabeležili že več primerov okužbe z novim koronavirusom. Med obiskom se seznanil z razmerami v domu in zagotovil, da vlada dela vse, da bi zdravstvenim in drugim ustanovam, med njimi tudi domovom za starejše, zagotovili dovolj zaščitne opreme, so sporočili iz Ukoma.