Iz Francije v Slovenijo na poti 22 Slovencev

Pariz, 22. marca - Iz Pariza proti ljubljanskemu letališču je danes poletel komercialni let družbe Air France, na katerem je 22 slovenskih državljanov in dva s stalnim prebivališčem v Sloveniji, so za STA pojasnili na zunanjem ministrstvu. Letalo bo na letališču na Brniku predvidoma pristalo ob 17.25, nato pa proti Parizu odpeljalo francoske potnike.