Na Hrvaško še danes slovenska nujna pomoč

Ljubljana, 22. marca - Slovenija bo še danes na Hrvaško poslala nujno pomoč, za katero je ta zaprosila prek evropskega mehanizma civilne zaščite. Gre za deset opremljenih šotorov za bivanje do 80 oseb s 60 posteljami in 60 spalnimi vrečami ter 20 ogrevalnimi napravami. Ob odpremi pomoči bo navzoč tudi obrambni minister Matej Tonin, so sporočili z ministrstva.