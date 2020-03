Uprava za javna plačila bo spet posodabljala podatke o transakcijah

Ljubljana, 22. marca - Uprava za javna plačila je danes objavila vse manjkajoče podatke za obdobje od 16. do vključno 19. marca, ki jih objavlja skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. Objavljanje podatkov je zaradi izrednih razmer ob epidemiji koronavirusa začasno ustavila, kar so v TI Slovenia kritizirali in pozvali k odpravi "nevarne prakse".