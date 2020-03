Krška nuklearka po pregledu zaradi potresa brez posebnosti

Krško, 22. marca - Osebje Nuklearne elektrarne Krško (Nek) je po jutranjem močnem potresu v sosednjem Zagrebu in okolici preventivno pregledalo sisteme in opremo elektrarne. Ugotovili so, da zaradi potresa ni bilo odstopanj ali drugih vplivov na delovanje in opremo, vse v Neku pa deluje normalno, je sporočila Uprava RS za jedrsko varnost.