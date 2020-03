V šmarskem domu upokojencev število okuženih stanovalcev naraslo na 18

Šmarje pri Jelšah, 22. marca - V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah so včeraj testirali 31 zaposlenih in pet stanovalcev, okužbo z novim koronavirusom pa so potrdili pri štirih stanovalcih, vsi testi zaposlenih so bili negativni. Število okuženih stanovalcev se je glede na soboto povečalo za štiri. Skupno število okuženih je zdaj 18.