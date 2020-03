Potres v bližini Zagreba v krški nuklearki ni povzročil škode

Krško, 22. marca - Potres, ki je davi ob 6.24 stresel Hrvaško, čutili pa so ga tudi prebivalci Slovenije, v Nuklearni elektrarni Krško (Nek) ni povzročil škode. Elektrarna deluje varno in zanesljivo, je za STA potrdila predstavnica za odnose z javnostmi Neka Ida Novak. Po njenih besedah bodo v elektrarni vendarle opravili preventivni pregled sistemov in opreme.