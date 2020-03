Policisti ob južni meji Travnerja opozorili na preobremenjenost

Črnomelj/Novo mesto, 21. marca - Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Anton Travner se je popoldne srečal s predstavniki Policijske uprave Novo mesto in policisti iz Črnomlja, obiskal pa je tudi policiste na meji. Ti so ga opozorili, da so zaradi vnovičnega povečevanja migracij zelo obremenjeni in izpostavljeni možnostim okužb, je poročala TV Slovenija.